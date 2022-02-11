Джакарта, , 13:31 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 40 489 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

По состоянию на 11 февраля в Индонезии выявили 4 708 043 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 15 767 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 4 250 277 человек.

За последние сутки в Индонезии зарегистрировали 100 случаев смерти от COVID-19. Всего эпидемия унесла жизни 144 968 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии молится о том, чтобы глава Турции и первая леди страны поскорее выздоровели.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Индонезии молится о здоровье главы Турции