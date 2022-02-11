Воронеж, 11 февраля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Воронежской области за последние сутки госпитализированы 313 пациентов с коронавирусом. Данные опубликованы утром 11 февраля на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне сообщалось о 375 госпитализированных в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе в общей сложности за сутки зарегистрировано 5 311 случаев заражения коронавирусом — это абсолютный максимум с начала пандемии для Воронежской области. Для сравнения, на утро 10 февраля сообщалось о 3 365 новых заразившихся. За сутки выздоровели 1 464 человека, умерли 12 ковид-пациентов.

С начала пандемии в Воронежской области подтвердилось 255 528 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 209 511 пациентов. Жертвами инфекции стали 7 393 воронежца.