Стокгольм, 11 февраля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В настоящее время в Белоруссии проходят крупнейшие военные учения, которые Россия когда-либо проводила за пределами страны со времен распада Советского Союза. И нельзя не увязать действия российских военных в Белоруссии с «эскалацией на границе с Украиной», которую Россия якобы сейчас «активно продвигает». Об этом 11 февраля в своей авторской статье написал собкор шведского телеканала SVT в России Берт Сундстрём.

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«Россия мало рассказывает о военных маневрах в Белоруссии, но утверждает, что учения носят исключительно оборонительный характер. Россия также утверждает, что ни 30 000 российских солдат, находящихся в настоящее время в Белоруссии, ни более 100 000 солдат, находящихся к северу от Украины, по западным оценкам, … никоим образом не угрожают Украине», — написал журналист.

«Учения в Белоруссии — часть угрожающей игры, в которую сейчас вовлечена Россия. Столица Украины Киев находится всего в пятнадцати милях от границы с Белоруссией. Город Харьков на северо-востоке Украины всего в 40 км от России и Мариуполь на юге очень близко к российским войскам… Украина сегодня почти полностью окружена боеспособными российскими военными частями», — заключил Сундстрём.

Напомним, что ранее в министерстве обороны Российской Федерации неоднократно подчеркивали, что масштабные российско-белорусские военные учения «Союзная решимость — 2022» направлены исключительно на развитие оборонного потенциала двух стран.