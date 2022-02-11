Варшава, 11 февраля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Заведующий отделом международной политики офиса президента Польши Якуб Кумох в эфире TVP Info сообщил, что президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились об общей политике безопасности против «угроз России».

Andrew Parsons No 10 Downing Street Борис Джонсон

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«Во время переговоров Джонсона и Дуды стороны пришли к выводу, что Польша и Великобритания — страны, имеющие одинаковую оценку ситуации вокруг Украины. Варшава и Лондон — это сторонники жесткой реакции на действия России. И Дуда, и Джонсон ответственно подходят к структуре безопасности в Европе, поэтому это была встреча лидеров двух очень дружественных стран», — сказал он.

После встречи с премьер-министром Джонсоном президент Анджей Дуда провел беседу с президентом Италии Сержи Маттарелло.

Ранее президент Дуда провел разговор по телефону с президентами Турции и Украины. Основная тема переговоров — безопасность Украины в контексте возможного «нападения» России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».