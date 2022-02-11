Екатеринбург, 11 февраля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Свердловской области госпитализировали еще 519 пациентов с коронавирусной инфекцией, что на 43 меньше, чем за прошедшие сутки. Об этом 11 февраля сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе обнаружили еще 5796 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в области уже 200 065 человека. А выявили коронавирус всего у 274 313 граждан.

В COVID-центрах в тяжелом состоянии пребывает 481 пациент. Скончались от ковида уже 10 117 человек.