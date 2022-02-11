Санкт-Петербург, 11 февраля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. За истекшие сутки в различные стационары Петербурга, перепрофилированные на лечение COVID-19, поступило 796 пациентов, что на 16 человек больше, чем сутками ранее. Об этом сообщили 11 февраля в региональном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у Покровской больницы

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В настоящее время в больницах Петербурга от ковида лечатся 8646 пациентов (+46 к показателю предыдущих суток). За последние сутки выписаны из стационаров в связи с выздоровлением 680 человек (-151). В реанимации размещены 625 пациентов (-25), к аппаратам ИВЛ подключены 314 человек (-13).

По состоянию на 11 февраля в Петербурге развернуто 10 039 коронавирусных коек в 18 городских и трех федеральных стационарах. Доля свободных коек составляет 35,47%, относительно норматива Минздрава.

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Амбулаторное лечение от ковида в Петербурге получают 160 047 заболевших, за сутки число таких пациентов уменьшилось на 1771 человека.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге увеличился за сутки на 0,19 ед. и составляет 0,95 ед. Эта цифра показывает, сколько в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Петербурге выявили 22 070 новых случая заражения коронавирусом (+426 к уровню предыдущих суток). Выздоровели 20 359 человек (+5144), умерли 66 человек (+8).