Санкт-Петербург, 11 февраля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Ленинградской области дополнительно развернули почти 290 коек для госпитализированных пациентов с COVID-19 во всех стационарах региона, перепрофилированных на лечение ковида и пневмонии. Об этом 11 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного комитета по здравоохранению.

Medicin.cap.ru Койки для больных COVID-19

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Так, за сутки количество коронавирусных коек в стационарах, куда поступают пациенты с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, увеличилось на 289 койкомест. Теперь их развернуто в Ленобласти 2558, из которых 668 (26,11%) — свободны. В настоящий момент в больницах под наблюдением врачей находятся 1890 человек, из них 34 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Ленинградской области за минувший день было госпитализировано 215 человек с ковидом и пневмонией, что на 27 человек больше, чем сутками ранее. На данный момент в регионе амбулаторно проходят лечение более 41,5 тыс. инфицированных.

За истекшие сутки в Ленобласти получили положительные результаты ПЦР-теста 2293 местных жителя, что на 176 человек больше, чем за день до этого. Большинство из них — жители крупных населенных пунктов, таких как Кириши (173), Тихвин (171), Всеволожск (143), Гатчина (105), Сланцы (91), Кудрово, Сертолово (по 73), Лодейное Поле (67), Выборг (63), Кингисепп (61), Мурино (60), Подпорожье (58), Пикалёво (47), Бокситогорск (44), Волхов (42), Луга (37), Янино-1 (36), Тосно (34), Приморск (30), Кировск (27), пгт. им. Морозова (24), пгт. Рощино, пгт. Красный Бор (по 22), Светогорск, Коммунар, пгт. Будогощь (по 20), с. Русско-Высоцкое (19), Новое Девяткино, пгт. им. Свердлова, пгт. Сиверский (по 18), Шлиссельбург (17), Волосово, Никольское (по 16), Старая, п. Рахья (по 15), п. Щеглово (14), Романовка, Ивангород (по 13), Отрадное, Приозерск (по 12), п. Войсковицы, п. Новый Свет, пгт. Ульяновка (по 10),

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 138 868 человек, из них 107 651 человек выздоровел, в том числе 584 — за минувшие сутки. Умерло 3223 человека, из них семь летальных случаев зарегистрировано 10 февраля, что на на одну смерть больше, чем днем ранее.