Москва, , 08:15 — REGNUM Евро и доллар 10 февраля весь день по-прежнему бежали от агрессивно отвоёвывающего свои позиции рубля, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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Хотя у рубля уже было всё меньше сил для атаки на доллар, которому к вечеру на торгах Московской биржи удалось закрепиться в коридоре 74−75 руб. А курс евро смог закрепиться в коридоре 85−86 руб.

Курс евро продолжил снижаться, вероятно, в связи с тем, что Еврокомиссия повысила прогноз по инфляции в еврозоне на 2022 год с 2,2% до 3,5%.

В еврозоне, видимо, уже назрели существенные условия для ужесточения монетарной политики.

Однако в Европейском центробанке с повышением процентных ставок пока не собираются спешить, уповая лишь на скорое окончание программы количественного смягчения.

Ну, а в США дела с инфляцией обстоят не лучше: в январе годовая инфляция выросла на 7,5%, превзойдя прогнозы.

Это может стать дополнительным аргументов в пользу повышения процентных ставок уже в марте. Все эти факторы повлияли на ослабление доллара и евро по отношению к рублю.

Сегодня, 11 февраля, на торгах Московской биржи, по данным на 07:53 по мск, курс доллара вырос на 26 копеек, до 75,27 рубля, а курс евро снизился на 35 копейки, до 85,62 рубля.

Всё внимание рынка приковано к сегодняшнему заседанию совета директоров Центробанка РФ, на котором ключевая ставка может быть повышена до 9,5%.

В течение последнего дня недели день курс доллара к рублю ожидается в коридоре 74−75 руб., а курс евро — в диапазоне 85,2−86,3 руб.

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