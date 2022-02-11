Мельбурн, Австралия, 11 февраля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. С призывом к гражданам США, как можно быстрее покинуть территорию Украины, вновь обратился американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он заявил об этом 11 февраля в ходе совместной пресс-конференции с главами МИД Австралии, Индии и Японии в Мельбурне.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

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По словам Блинкена, Соединенные Штаты продолжают сокращение штата своего посольства в Киеве.

«Мы также ясно заявили, что американцы, находящиеся на Украине, должны покинуть ее сейчас», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США предпочитают дипломатический путь для того, чтобы преодолеть свои разногласия с Россией.