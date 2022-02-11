Ижевск, 11 февраля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 11 февраля прививку от коронавируса сделал 688 732 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

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Второй компонент препарата получил 539 640 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировался 191 житель республики. Второй компонент препарата получили 495 человек, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 186 человек, в том числе 110 051 человек прошел ревакцинацию. За указанный период прививку сделали 71 житель региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписался 901 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 87 698 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 109 634 случая заражения коронавирусом, из них 2501 — за минувшие сутки.

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