Ижевск, , 12:52 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 11 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписался 901 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 87 698 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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За все время пандемии в республике подтвердили 109 634 случая заражения коронавирусом, из них 2501 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 344 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 314 жителей республики старше 65 лет.

3565 человек скончались, за минувшие сутки скончались десять человек — четыре женщины в возрасте от 60 до 74 лет и шестеро мужчин в возрасте от 63 лет до 81 года. Накануне было зарегистрировано восемь летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

Активным носителем коронавируса в Удмуртии в настоящее время является 16 781 житель региона. В течение суток госпитализировано 280 человека. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 42 557 человек, 1055 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 236 человек — в тяжелом состоянии, из них 44 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, ежедневно служба скорой помощи в Удмуртии принимает около 1,6 тыс. вызовов. Каждый пятый из них по поводу COVID-19 или ОРВИ. Всего в республике работают 126 бригад скорой помощи, в составе которых 857 врачей и фельдшеров.

Число бригад, которые будут работать только по COVID-19, увеличивают до 24.

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