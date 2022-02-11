Москва, 11 февраля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. С официальным визитом в Москву для проведения переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу прибыл глава минобороны Великобритании Бен Уоллес. Об этом 11 февраля сообщается в телеграм-канале британского посольства в РФ.

Richard Townshend Бен Уоллес

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"Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с официальным визитом в Москву», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что также глава минобороны Британии проведет встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и проведет возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что в ходе состоявшихся накануне переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Великобритании Лиз Трасс британская сторона «не слушала и не слышала» главу российского внешнеполитического ведомства.