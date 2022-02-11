Москва, 11 февраля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Более 45 тыс. больничных листов открыли в Москве дистанционно пациентам с симптомами ОРВИ. Об этом 11 февраля сообщает оперативный штаб столицы.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Болезнь настигла

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«Более 45 тысяч больничных дистанционно открыли пациентам с симптомами ОРВИ», — рассказали в штабе, уточнив, что статистика ведётся с 28 января.

Также в оперативном штабе рассказали, что за сутки открыли более 1 тыс. больничных листов.

Открытый дистанционно больничный закрывается без посещения поликлиники, документ автоматически направляется работодателю. В штабе напомнили, что с 1 января бумажные больничные не оформляются в соответствии с федеральным законодательством.