Москва, , 12:58 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил «надеяться до последнего», что западные политики просто оговариваются в своих заявлениях о России и Украине. Об этом он заявил 11 февраля журналистам, комментируя ошибку представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд в словах о Минских соглашениях.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Томас-Гринфилд ранее перепутала Крым и Донбасс и заявила, что в соответствии с Минскими соглашениями Россия должна «уйти из Крыма». Как сообщало ИА REGNUM, позднее в тексте её интервью было помечено, что вместо «Крым» нужно читать «восточная Украина».

«Давайте всё-таки оговорки называть оговорками и давайте надеяться до последнего, что речь идёт об оговорках», — сказал Песков.

Вместе с тем он назвал очевидным тот факт, что ведущим действующим лицам мировой дипломатии будет трудно прочесть очень короткий и предельно чёткий текст о Минском комплексе мер.

С этим связаны оплошности и неточности, из-за которых оппоненты Москвы концептуально не понимают происходящее. Очень квалифицированные, высокопоставленные политические советники лидеров стран «нормандской четвёрки» не способны прочитать один и тот же текст и одинаково его понять, добавил Песков.

Накануне безрезультатно завершилась очередная встреча политсоветников в «нормандском формате». В такой реальности приходится работать, надеясь на дипломатов и на то, что они будут терпеливо объяснять географические, геополитические и иные реалии своим собеседникам, сказал представитель Кремля.

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