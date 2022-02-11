Москва, 11 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Путаница с расположением Ростовской и Воронежской области на недавних переговорах глав МИД РФ и Великобритании — это лишь оговорка, но то, что представители мировой дипломатии тем не менее испытывают проблемы с восприятием Минских соглашений, совершенно очевидно. Об этом 11 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «"Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

"Давайте оговорки называть оговорками и давайте надеяться до последнего, что речь идёт об оговорках. Но то, что действительно ведущие действующие лица мировой дипломатии испытывают проблемы с прочтением очень короткого и предельно чёткого текста Минского комплекса мер — это очевидно», — заявил Песков.

«Отсюда такие оплошности, такие неточности, которые ведут к концептуальному непониманию происходящего со стороны наших оппонентов. Отсюда неспособность очень высококвалифицированных, высокопоставленных политсоветников глав государств Минской четвёрки прочесть один и тот же текст и вывести из него одно и то же понимание», — указал он.

На переговорах 10 февраля глава МИД Великобритании Лиз Трасс перепутала, к какому государству принадлежат Ростовская и Воронежская область, в которых российские войска проводят учения.