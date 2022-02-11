Курск, 11 февраля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки были госпитализированы 187 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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11 февраля зарегистрировано 855 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на восемь больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 94 тыс. 965 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 83 тыс. 886 пациентов, в том числе 263 — за последние сутки.

Всего скончались 2222 человека. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.