Новосибирск, 11 февраля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 11 февраля, в инфекционные стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 3610 человек, в том числе 179 детей. Днём ранее — 3496 пациентов, в том числе 192 ребёнка, сообщил оперативный штаб региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки был выявлен 4871 случай заражения коронавирусом (за всё время — 133 271 случай, в том числе у 17 565 детей). За это же время 491 новосибирец выздоровел (79 440 человек), скончались шесть пациентов (всего 4761 пациент).

В отделениях реанимации в настоящее время находятся 288 человек, на ИВЛ — 41 пациент.