Новосибирск, 11 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области внесли изменения в постановление «Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Соответствующее постановление подписано сегодня, 11 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В самоизоляции

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Согласно документу, новосибирцы в возрасте старше 60 лет должны соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест массового скопления людей и участие в массовых мероприятиях. Исключение — прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса либо перенёсшие заболевание в последние полгода.

Отметим, что документ дополнен исключением для тех, кто переболел COVID-19 в последние полгода.