Тирана, , 12:10 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 2982 человек выявили 604 новых случая заражения коронавирусом. Скончались в стране три пациента с COVID-19, выздоровели ещё 1505. Об этом сообщило вечером 10 февраля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана, узкая улочка и кафе Kevin Jasini

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 267 020 случаев заражения коронавирусом, 252 982 человек излечились, скончались 3399 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 124 пациента.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 10 636, это число в Албании, как и в соседних странах, снижается весь февраль, при этом около трети выявленных активных заражений — 3651 — приходится на Тирану.

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