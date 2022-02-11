Пекин, 11 февраля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Сборная России поднялась на восьмое в общекомандном медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине. Об этом 11 февраля сообщает ИА REGNUM.

Олимпийские кольца

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Российская команда обошла сборную Италии после того, как лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль в гонке на 15 км с раздельным стартом классическим ходом.

Сейчас у сборной России две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. У итальянского команды — два золота, четыре серебра и две бронзы.

На первом месте идёт Германия (6−3-0), на втором — Норвегия (5−3-5), на третьем — Австрия (4−6-4).