Симферополь, 11 февраля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Республике Крым госпитализировали 145 пациентов с коронавирусом за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 11 февраля. Накануне, 10 февраля, сообщалось о 178 отправленных в больницы пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 1158 человек, тогда как сутками ранее — 1100. Выздоровевшими за последние сутки признаны 326 человек. Скончались ещё пять пациентов.

С начала пандемии в Крыму подтверждено 144 359 случая заражения коронавирусом, выздоровели 128 855 пациентов, скончались 4789 человек.