Скопье, 11 февраля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Северной Македонии 10 февраля в результате обследования 3824 образцов выявили 1409 новых носителей коронавируса. Также зарегистрировано 1455 случаев выздоровления. За сутки в стране скончались 18 пациентов с COVID-19, зарегистрировано 10 произошедших ранее летальных исходов.

Rašo Скопье в окружении гор, Северная Македония

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 283 547 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8 686, 263 196 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 11 655 — за новогодние праздники их число удвоилось, однако в феврале пошло на спад. За последние выходные скончались 66 человек с COVID-19.