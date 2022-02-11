Москва, 11 февраля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Росси за прошедшие сутки госпитализированы 19 281 человек с COVID-19, сутками ранее — 19 446, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 203 949 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 13 731 794.

Выздоровели и выписались за сутки 112 236 пациентов. Всего с начала пандемии — 11 021 633.