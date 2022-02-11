Москва, 11 февраля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией составило 19 281 Об этом 11 февраля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным оперштаба, штамм коронавируса «Омикрон» выявлен в 84 регионах из 85. Такая ситуация сохраняется уже несколько дней. Единственным свободным от «Омикрона» субъектом остаётся Чукотка.

«По состоянию на 11 февраля текущего года в России количество госпитализаций за сутки составило 19 281 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,85%», — говорится в опубликованных статистических данных.

Уточняется, что в 46 регионах число госпитализаций выросло, в 38 — снизилось. Ещё в одном субъекте ситуация осталась без изменений.

За сутки выздоровели 112 236 заболевших — на 5,8% больше, чем днём ранее. Выявлено 203 949 новых заражений, умерли 722 человека.