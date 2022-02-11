Приштина, Сербия, 11 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Косово 10 февраля в результате исследования 4132 образцов выявили 717 носителей коронавируса. Признаны излечившимися 2370 человек, за сутки в крае скончались четыре пациента с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 221 816 случаев заражения, 201 015 пациентов излечились, 3062 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Число активных выявленных случаев заражения в последние 10 дней снижается и составляет 116 849. Эта статистика почти не затрагивает несербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 809 613 человек, при этом произведена уже свыше 1 797 661 инъекция вакцины. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Около 90,5 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.