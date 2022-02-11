Хельсинки, 11 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о важности диалога по европейской архитектуре безопасности и принятия решений, которые учитывают интересы всех сторон. Так он прокомментировал предложение России по вопросам безопасности, сообщает 11 февраля РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

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По словам главы финской дипломатии, участники недавних дискуссий констатировали, что основные принципы европейской архитектуры безопасности не должны быть поставлены под угрозу. Особенно отмечается то, что каждая страна вправе сама решать, как обеспечивать собственную безопасность.

«Мысль о сферах интересов в европейском контексте является неприемлемой и утратившей свою актуальность», — сказал Хаависто.

Он высказался за поддержание диалога в поиске решений. Россия, по его словам, выразила свои опасения, но текущая обстановка беспокоит не только Москву. Важно поддерживать диалог и принимать решения с учётом безопасности всех сторон.

Хаависто добавил, что принципы, соглашения и заявления в рамках ОБСЕ имеют важное значение, а все европейские страны вправе участвовать в этих дискуссиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля Пекке Хаависто передали послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова по вопросам безопасности.

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