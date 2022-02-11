Санкт-Петербург, 11 февраля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки от COVID-19, как основной причины смерти, в Санкт-Петербурге умерли 66 человек. Это на восемь летальных исходов больше, чем сутками ранее. Об этом 11 февраля сообщили в федеральном оперштабе.

Pixabay.com Скорбь

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В Петербурге выявили за сутки 22 070 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 426 случаев больше, чем за предыдущие сутки, когда в городе зафиксировали 21 644 новых заболеваний ковидом. По итогам 10 февраля Петербург в очередной раз обогнал Москву по этому показателю — в столице выявлен 18 541 новый случай ковида.

Количество выздоровевших в Петербурге от COVID-19 пополнилось за сутки на 20 359 человек, что на 5144 бывших пациентов больше, чем за 9 февраля. В городе установлен новый рекорд по суточному числу выписанных.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 231 724 случая заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончались 30 582 человека, а выздоровели 949 693 человека.