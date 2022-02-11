Сухум, 11 февраля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Общественный транспорт в Сухуме начал работать со сбоями из-за того, что многие водители заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Абхазии.

Алексей Колесников ИА Красная Весна Сухум, Абхазия

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Сообщается, что жители города стали жаловаться на отсутствие автобусов и троллейбусов на маршрутах с пяти часов вечера. В ходе совещания, проведённого с руководством транспортных предприятий выяснилось, что 70% водителей заболели.

«Из-за этого сбился график выхода на работу. В вечернее время не курсировал транспорт потому, что некому было выйти на смену работающим утром», — сообщили в пресс-службе.

В администрации пообещали, что с 11 февраля будет налажена работа транспорта до 19:00.

Стоит отметить, что в Абхазии, по данным на 10 февраля, в больницах находятся 179 пациентов с COVID-19. В республике около 7900 активных случаев заражения коронавирусом.