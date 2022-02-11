Пекин, 11 февраля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль в гонке на 15 км классическим ходом с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 11 февраля сообщает ИА REGNUM.

Granada Александр Большунов

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Первым к финишу пришёл финский лыжник Ийво Нисканен, показавший время 37 минут 54,8 секунды. Большунов уступил ему 23,2 секунды. Замкнул тройку норвежец Йоханнес Клебо с отставанием 37,5 секунды.

Напомним, ранее Большунов завоевал золотую медаль Олимпийских игр в скиатлоне.

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