Новосибирск, 11 февраля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Новосибирской области с понедельника, 14 февраля, первые классы выйдут с каникул, ученики девятых и десятых классов вернутся на очный формат обучения. Поэтапный выход школьников из всеобщего карантина на неделе с 14 по 18 февраля поможет сдержать рост заболеваемости среди школьников и постепенно вывести детей в обычный формат обучения, заявил на заседании оперштаба сегодня, 11 февраля заместитель губернатора области Сергей Нелюбов.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Нелюбов отметил, что у руководства школ останется право регулировать процесс выхода классов на очное обучение — в зависимости от ситуации.

При этом, 1−4-е классы, а также 11-е классы будут учиться в очном формате, а 5−8-ые классы продолжат находиться на «удалёнке».

Власти уточнили, что в конце следующей недели будет рассмотрено решение о дальнейшем выходе на очное обучение учеников других классов.