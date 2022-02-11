Асунсьон, 11 февраля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Соединённые Штаты передали 10 февраля Парагваю четыре мобильных госпиталя в рамках сотрудничества, направленного на поддержку борьбы с пандемией в этой латиноамериканской стране. Об этом сообщает новостное агентство Andida.

(сс) 總統府

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Всего лагерь может вместить до 160 пациентов, его уже установили на территории госпиталя в Итаугуа. Временный поверенный в делах США в Парагвае Джозеф Салазар подчеркнул, что «США готовы поддерживать Парагвай в борьбе не только с пандемией коронавируса, но и с другими заболеваниями».

Всего в стране было зафиксировано 615 911 случаев заболевания COVID-19, 17 751 из которых окончились летальным исходом. Минздрав опасается распространения третьей волны, вызванной «Омикроном».