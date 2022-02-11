Джакарта, , 10:50 — REGNUM Заместитель губернатора Джакарты Ахмад Риза Патриа заявил, что число случаев распространения штамма «Омикрон» достигло 4639, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам заместителя, 61,7% случаев заражения штаммом «Омикрон» произошел из-за местной передачи вируса.

Число активных случаев заражения коронавирусом в столице Индонезии увеличилось до 86 901.

Всего в столице Индонезии выявлен 1 029 912 случаев заражения коронавирусом. Побороть коронавирус в стране смогли 929 100 человек, 13 911 жителей скончались от COVID-19.