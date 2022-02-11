Нью-Йорк, США, 11 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В вопросе установления баланса сил с европейскими государствами и США Россия рассчитывает на поддержку Китая. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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»Мы, разумеется, рассчитываем на поддержку Китая, поскольку это наш ближайший сосед, стратегический партнёр», — подчеркнул в беседе с РИА Новости российский дипломат.

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Полянский отметил, что у Москвы и Пекина «всепогодные» отношения, которые «позволяют вести диалог по самым сложным международным и иным вопросам и находить точки соприкосновения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин понимает и поддерживает требования Москвы, выдвинутые в адрес США и НАТО по гарантиям безопасности и стратегической стабильности. При этом он отметил принципиальную важность принципа неделимости безопасности.

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Напомним, в декабре 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения с НАТО о мерах обеспечения безопасности. В январе текущего года консультации по этим вопросам прошли в Женеве, Брюсселе и Вене. 26 января США и Североатлантический альянс передали российской стороне письменные ответы на эти предложения.

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