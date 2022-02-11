Брянск, 11 февраля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Брянской области за истекшие сутки госпитализировано 118 новых пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля в региональном оперативном штабе. Выписаны после лечения 1030 жителей, зарегистрировано шесть летальных исходов.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

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Всего в Брянской области подтверждено 120 766 случаев заболевания COVID-19, лаборатории провели 1 466 985 исследований на коронавирус. Выздоровели 102 042 человека.

От осложнений при инфекции в регионе скончались 3 330 пациентов.