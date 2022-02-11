Москва, 11 февраля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Советская и российская актриса, Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, ранее госпитализированная с COVID-19 в Москве, пребывает в состоянии средней тяжести. Об этом 11 февраля рассказал представитель актрисы.

Цитата из к/ф «Тихий Дон». реж Сергей Герасимов. 1957. СССР Зинаида Кириенко и Пётр Глебов

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«В больнице, состояние средней степени тяжести», — приводит его слова ТАСС.

Также представитель уточнил, что 88-летняя Кириенко в настоящее время проходит обследование и к ней в отделение по COVID-19 попасть нельзя и можно только общаться по телефону.

Отметим, Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале и окончила ВГИК в 1958 году, после чего играла в московских театрах. Также известна по исполнению ролей в кино, таких как Наталья Мелехова в экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон» (1957−1958, режиссер Сергей Герасимов), Ирина в драме «Судьба человека» по рассказу Михаила Шолохова (1959, Сергей Бондарчук) и др.