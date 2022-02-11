Тбилиси, 11 февраля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 64 187 исследований на SARS-CoV-2 выявили 19 968 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 11 февраля обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 418 027 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 178 151 победил инфекцию, в том числе 23 675 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 15 459 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 55 человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6098 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1869.

Днём ранее в Грузии в ходе 68 392 исследований выявили 22 444 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 13 245 человек, скончались 53 пациента с COVID-19.