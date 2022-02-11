Париж, , 10:16 — REGNUM По данным министерства здравоохранения Франции, в стране за сутки выявили 153 025 случаев заражения коронавирусом, сообщает Le Figaro.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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За последние сутки от COVID-19 умерли 310 человек.

Число пациентов, госпитализированных во Франции, снижается. В настоящее время лечение проходят 32 415 пациентов с COVID-19. За последние сутки госпитализировано 2420 жителей Франции.

Всего в отделениях интенсивной терапии находятся 3416 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция должна быть в состоянии производить на 60% больше электроэнергии, чем сегодня.

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