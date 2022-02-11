Тирасполь, , 10:08 — REGNUM В ходе 2142 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 754 случая заражения коронавирусом. Об этом 11 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 100 828 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 90 689 человек, в том числе за последние сутки — 771.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2046 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было три таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 2624 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 889 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 881 человека, а также зафиксировали смерть у двоих пациентов с COVID-19.