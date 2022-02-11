Варшава, 11 февраля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. 10 февраля Польшу с официальным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он провел встречу с главой польского правительства Матеушем Моравецким, главной темой которой стали вопросы безопасности на восточном фланге НАТО и «угроза российской агрессии против Украины». Об этом сообщает Polskie Radio.

Premier.gov.pl Матеуш Моравецкий

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После переговоров стороны провели итоговую пресс-конференцию, в ходе которой премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «Великобритания демонстрирует солидарность с Центральной и Восточной Европой перед лицом агрессивной позиции России».

«Политическая цель России — развал НАТО. Поэтому мы должны решительно продемонстрировать наше единство. Мы понимаем причины напряжения ситуации на восточном фланге НАТО», — заявил он.

Премьер-министр Польши также добавил, что «ключом к противостоянию Москве является единство Запада и совместные действия по поддержанию мира».

Борис Джонсон после встречи с премьер-министром Польши заявил, что «Польша играет ключевую роль в европейской безопасности, и заверил, что Великобритания всегда готова помочь в случае опасности.

Британский премьер-министр также намерен провести встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».