Пекин, 11 февраля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выступила с заявлением, что не сомневается в честности Камилы Валиевой. Об этом 11 февраля сообщается на сайте организации.

Luu Камила Валиева

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«ФФККР не сомневается в честности и чистоте своей спортсменки», — говорится в заявлении.

Отмечается, что организация приложит все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего и окажет спортсменке всестороннюю поддержку и помощь.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря, оказался положительным. Спортивный арбитражный суд (CAS) до 15 февраля должен принять решение по статусу спортсменки на Олимпиаде.

В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что все допинг-пробы Валиевой, взятые после 25 декабря, были отрицательными.