Москва, 11 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Переброску военных США, а также их союзников на территорию Восточной Европы решительно осуждает Россия. Об этом 11 февраля заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

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«Что касается переброски американцами и их союзниками своих военных в Восточную Европу, то мы решительно осуждаем эту политику», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Полянский уточнил, что российская сторона считает такого рода действия шагами в неправильном направлении, после которых происходит нагнетание, а не разрядка ситуации, и могут произойти «кризисные ситуации, которых мы все хотели бы избежать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные страны могут пойти на провокации в Донбассе.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.