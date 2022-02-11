Магадан, 11 февраля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Магаданской области 11 февраля в трёх садах и восьми школах объявлен карантин по ОРВИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минобразования Колымы.

Gtrksmolensk.ru Карантин в школе

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На дистанционный формат обучения переведены 24 класса (2,6%), на карантин закрыты 15 групп.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске наблюдается рост заболеваний ОРВИ, гриппом, пневмонией и коронавирусом — болеют взрослые и дети. Часть общеобразовательных учреждений закрыта на карантин.