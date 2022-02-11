Канберра, 11 февраля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Западной Австралии Марк Макгоуэн, выступая на пресс-конференции 11 февраля, заявил, что международных туристов, прибывающих на территорию штата, могут обязать пройти процедуру ревакцинации от COVID-19 перед поездкой. Об этом сообщил телеканал Nine News.

CPSU-CSA Премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн

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На вопрос о возможности обязать иностранных туристов вакцинироваться — хотя Западная Австралия до сих пор не открыла для них свои границы — Макгоуэн отметил, что это было бы «правильным».

»Это будет постоянным предметом обсуждения в Национальном кабинете министром», — заявил премьер-министр.

«Вчера было много разговоров об этом, потому что есть аргументы с обеих сторон. Но я думаю, что попытаться сделать ревакцинацию обязательной для как можно большего числа людей, даже для иностранных туристов … было бы правильным», — добавил Макгоуэн.