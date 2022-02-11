Пекин, 11 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею одержала победу над командой Дании в матче группового этапа Олимпийских игр в Пекине. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Alexey Chernyadyev Сборная России по хоккею

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В составе российской команды шайбы забросили нападающие Павел Карнаухов и Кирилл Семёнов. Вратарь во второй раз на турнире сыграл «на ноль».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля российские хоккеисты победили команду Швейцарии (1:0). В следующем матче российские хоккеисты сыграют 12 февраля против команды Чехии.