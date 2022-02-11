Канберра, 11 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Премьер-министр второго по численности населения штата Австралии Виктории Дэниэл Эндрюс объявил, что его правительство может ввести новые ограничения для въезда в штат для приезжих в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Это произошло после того, как Национальный кабинет министров Австралии отказался вводить новые меры после заседания 11 февраля, передает телеканал Nine News.

Bentleigh electorate Премьер-министр штата Виктория Австралии, Дэниэл Эндрюс

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Ранее на этой неделе премьер-министр Эндрюс отметил, что Виктория может ввести дополнительные ограничения для туристов, которые не прошли ревакцинацию. Однако после того, как Национальный кабинет министров согласился с тем, что полиции будет сложно справиться с проверкой статуса ревакцинации, Эндрюс изменил свою позицию, заявив, что для туристов могут быть введены другие правила.

Более того, пишут журналисты, премьер-министр Австралии и премьер-министры штатов договорились вообще отказаться от понятия «полностью привитый».

Правительство Нового Южного Уэльса в свою очередь готовит дорожную карту, чтобы смягчить ограничения.