Санкт-Петербург, 11 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 35% детских коек, развернутых для пациентов с ковидом, в настоящий момент свободны, со следующей недели их планируют вернуть в штатный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Jo Naylor Больничная койка

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В детских стационарах Петербурга с подтвержденным СOVID-19 находятся 483 ребенка. Количество свободных коек в детской сети увеличилось до 350, что составляет более 35% от развернутых.

«Это позволяет ставить вопрос об обратном перепрофилировании части детских коек на следующей неделе», — уточнили в ведомстве.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов 10 февраля сообщил, что в Петербурге достаточно инфекционных ковид-коек, и перепрофилировать под лечение COVID-19 новые стационары не планируется.