Канберра, 11 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Австралии вступит в силу четвертая фаза общенационального плана по борьбе с пандемией коронавируса, что означает, что в стране смягчат отдельные ковид-ограничения. Это произошло после того, как 11 февраля Национальный кабинет министров Австралии согласился с послаблением существующих мер по инфекционному контролю, передает телеканал Nine News.

Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Премьер-министры штатов, главы правительств территорий и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пришли к выводу, что теперь отдельные регионы по своему усмотрение могут смягчать ковид-ограничений. Хотя сроки не объявлены, ожидается, что некоторые штаты начнут это делать уже в этом месяце.

Четвертый этап общенационального плана по борьбе с пандемией в Австралии включает открытие международных границ для привитых туристов, которым более не придется сидеть на карантине.

COVID-19 будут лечить согласно протоколам, «совместимым с лечением гриппа или других инфекционных заболеваний». В Австралии также заработает круизная отрасль после многомесячного перерыва.