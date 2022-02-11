Мельбурн, Австралия, , 09:21 — REGNUM 14 февраля в системе здравоохранения штата Виктория (юго-восток Австралии), перестанет действовать ограничение на выполнение плановых операций. В связи с пандемией коронавируса они сначала были отменены вовсе, затем проводились частично. Об этом 11 февраля сообщил телеканал Nine News.

Медицина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Министр здравоохранения штата Виктория Мартин Фоули объявил об изменениях на пресс-конференции. Возобновление плановой медицинской помощи он объяснил «выходом на плато» ежедневного числа случаев заболевания COVID-19 и показателей госпитализации.

Отмечается, что в больницы теперь смогут обращаться за обследованием роженицы и маленькие дети.

Министр Фоули подчеркнул, что прекращение оказания плановой медпомощи более не рассматривается его ведомством как реалистичный сценарий развития эпидемиологической ситуации в штате.