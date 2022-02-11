Канберра, , 09:20 — REGNUM Австралийские бизнесмены вздохнули с облегчением после решения федерального правительства Австралии возобновить работу круизной отрасли, которая приносит экономике до 15 миллиардов долларов и которая была «заморожена» из-за ограничений по коронавирусу. Однако властям еще предстоит определить ключевые детали, такие как протоколы безопасности, что может привести к дальнейшим задержкам. Об этом 11 февраля сообщил телеканал Nine News.

В круиз (сс) pasja1000

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Министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил в ходе пресс-конференции, что федеральное правительство будет работать с властями штатов и территорий, чтобы возобновить отправку круизов.

Хант отметил, что Новый Южный Уэльс, Виктория и Квинсленд остаются наиболее «передовыми штатами в процессе рассмотрения», а это означает, что они, как ожидается, будут первыми, кто возобновят круизы.

«Это важный признак того, что Австралия возвращается к нормальной жизни … Сейчас нам просто надо подождать, когда будут отдельными штатами и территориями будут согласованы и разработаны протоколы безопасности», — подчеркнул министр.

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