Брисбен, Австралия, 11 февраля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Квинсленда (северо-восток Австралии) Анастейша Палащук извинилась перед всеми австралийцами, которым не разрешали въехать в штат или передвигаться внутри него во время пандемии коронавируса. Это произошло после того, как во время пресс-конференции 11 февраля ее прервал разгневанный мужчина, передает телеканал Nine News.

US Department of Defense Премьер-министр штата Квинсленд Австралии, Анастейша Палащук

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Выступая на пресс-конференции, в ходе которой Палащук объявила о новом пакете стимулирования для авиационной промышленности на сумму 200 миллионов долларов, ее перебил мужчина, который сказал, что ему не позволили въехать в Квинсленд, чтобы проводить в последний путь своего умирающего отца.

«Ваше правительство подвело меня, когда умирал мой отец, и я никогда, никогда не забуду вас», — сказал мужчина.

Палащук тут же попыталась разрядить ситуацию, принеся извинения австралийцам, которые не смогли увидеть своих близких во время пандемии.

«Это были чрезвычайно тяжелые времена, и я могу понять, почему этот джентльмен очень расстроен и переживает … Все, что я могу сделать, это извиниться перед людьми, которые не смогли увидеть своих близких во время пандемии», — заявила премьер-министр.